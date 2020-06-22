حبيب يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالده بعد إصابته بكورونا

تحدث بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" الروسي حبيب نورمحمدوف، عن حالة والده عبد المناف، الذي يعاني من أزمة صحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

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وقال حبيب في مقابلة مع القناة التلفزيونية الروسية الأولى، إن حالة والده ما زالت صعبة، بالرغم من شفائه من فيروس كورونا: "العدوى تركت عواقب ومضاعفات، بالنسبة للكليتين، والقلب. يتعرف علي، ولكنه لا يتحدث، لأنه تحت الأجهزة. كل يوم أقوم بزيارته، أمسك بيده، وبالإشارات يجعلني أفهم بأنه يعرفني".

وكان عبد المناف البالغ من العمر 57 عاما، نقل قبل أسابيع إلى أحد المستشفيات في جمهورية داغستان الروسية، بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي، وبعد تدهور صحته ودخوله في غيبوبة، تم نقله مستشفى عسكري في موسكو، ليتبين أنه مصاب بفيروس كورونا ويعاني من صعوبة في التنفس.

ويعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب السجلات القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب لرياضة "السامبو" القتالية في البلاد.

المصدر: "lenta.ru"