أقوى رجل في "UFC" يعلن استعداده لمواجهة تايسون "الرجل الحديدي" بشرط واحد

أعلن بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" الأمريكي جون حونز، عن استعداده لمواجهة مواطنه الملاكم الشهير مايك تايسون، مقابل توفر شرط واحد فقط.

وكتب جونز "تدوينة" عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام": "مايك، أنا مستعد لمواجهتك في الحلبة بقواعد الملاكمة. ولكن عليه أن يعدني بمشاهدته في القفص (حلبة لفنون القتالية المختلطة) بعد ذلك".

وأضاف: "وبما أنني أحترمك كثيرا، أعدك بأنني لن أقدم على كسر أي شيء في جسدك".

يذكر أن جون جونز (32 عاما) يحمل حزام بطل اتحاد "UFC" الفنون القتالية المختلطة "MMA" للوزن الخفيف الثقيل، منذ عام 2011، ودافع عن اللقب 8 مرات في غضون أربع سنوات، ولم يتعرض لأي هزيمة منذ عام 2009.

بينما حقق مايك تايسون، البالغ من العمر 53 عاما، 50 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، مقابل ست هزائم، وانتهى نزالان من دون نتيجة، ووضع حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2005، ولكنه ألمح مؤخرا بالعودة إلى حلبات الملاكمة من أجل خوض عدد من النزالات لأغراض خيرية.

المصدر: وكالات