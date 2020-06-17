الاتحاد الإفريقي يستبعد أندية ليبيا من بطولاته

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا استبعاد الأندية الليبية من المشاركة ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الموسم المقبل وذلك بسبب توقف الدوري الليبي لعامين متتاليين.

وصرح يونس الكزة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم بأن سبب عدم مشاركة الأندية الليبية يعود لتوقف بطولة الدوري الليبي لعامين متتاليين، مؤكدا بأن لوائح الاتحاد الإفريقي تنص على مشاركة الأندية التي توقفت فيها بطولة الدوري لعام واحد فقط بشكل استثنائي.

وعن مساعي الاتحاد الليبي لكرة القدم من أجل السماح للأندية بالمشاركة قال الكزة بأنهم يبذلون جهودا كبيرة مع مسؤولي الكاف من أجل السماح لهم بالمشاركة، ويوضحون أن سبب توقف الدوري الليبي يعود لظروف الحرب التي تعاني منها البلاد.

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وفي سياق آخر أكد سامسون أدامو، مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن مباريات نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي والكونفدرالية ستقام في شهر سبتمبر القادم، دون تحديد مواعيد نهائية.

وأوضح: "نهائي دوري الأبطال سيقام في الكاميرون، أما نهائي الكونفدرالية الإفريقية فسيقام في المغرب".

المصدر: "وكالات"