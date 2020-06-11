تحديد المواجهات "المصرية-المغربية" في دوري الأبطال

أكدت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على موعد مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وحسب ما نشرته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن مباراة الذهاب بين الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي، ستقام يوم 4 سبتمبر المقبل، وفي اليوم التالي يلعب الأهلي المصري مع الوداد الرياضي المغربي.

أما إيابا، فسيواجه الأهلي مع الوداد، يوم 11 سبتمبر، على أن تقام مباراة الزمالك والرجاء، في اليوم التالي أيضا.

وتأجلت مباريات الدور نصف النهائي للبطولة بسبب تفشي وباء كورونا.

يذكر أن الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا يحصل علي 2.5 مليون دولار، بينما يكتفي الوصيف بمبلغ 1.25 مليون دولار، حسب لوائح الاتحاد الإفريقي.

المصدر: وكالات