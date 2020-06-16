فيروس كورونا يجهض حلم نيمار

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن تطورات جديدة في صفقة عودة البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستبعدت صحيفة "لو باريزيان"، إماكانية عودة نيمار إلى "البارسا" خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث كتبت، أنه من غير المتوقع رحيل النجم البرازيلى عن صفوف باريس سان جيرمان، ولن يتصدر عناوين الصحف الأوروبية خلال سوق الانتقالات المقبلة، كما كان يحدث فى العامين الأخيرين.

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وأضافت الصحيفة، أن الأزمة الاقتصادية الحالية، التي تسبب فيها فيروس كورونا في معظم دول العالم وفي جل القطاعات الاقتصادية، جعلت من الصعب على برشلونة، استعادة النجم البرازيلى مرة أخرى، وفى نفس الوقت، فإن النادى الباريسي، لن يتمكن من تمديد عقد اللاعب الذي أبدى أكثر من مرة رغبته في العودة إلى ملعب "كامب نو".

وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، علما بأنه انتقل من برشلونة إلى الـ"بي إس جي" عام 2017، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وكان برشلونة قاب قوسين أو أدنى من استعادة نيمار في بداية الموسم الجاري، إلا أن مغالاة باريس سان جيرمان المادية أدت إلى فشل المفاوضات في آخر لحظة.

يذكر أن نيمار البالغ من العمر 28 عاما، قضى أربعة مواسم ناجحة مع "البارسا" بين العامين 2013 و2017، حيث قاد الفريق الكتالوني خلال تلك الفترة للفوز بعدة ألقاب، أهمها لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في العام 2015.

المصدر: وكالات





