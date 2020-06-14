نيمار يعود إلى سان جيرمان استعدادا لاستئناف دوري الأبطال

عاد البرازيلي نيمار، إلى العاصمة الفرنسية بعد غياب نحو ثلاثة أشهر، في ظل أزمة كورونا، تمهيدا لاستئناف فريقه باريس سان جيرمان تمارينه، استعدادا للمراحل المقبلة من منافسات كرة القدم.

وأشارت تقارير منها لصحيفتي "ليكيب" و"لو باريزيان" الفرنسيتين، إلى أن أغلى لاعب في العالم، عاد من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على متن طائرة خاصة حطت في باريس بعد ظهر أمس السبت.

وكان نيمار، عاد إلى بلاده في منتصف مارس بعد تعليق منافسات كرة القدم في فرنسا بسبب فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعلن رابطة الدوري في أواخر الشهر التالي، إنهاء الموسم بشكل مبكر، وتتويج باريس سان جيرمان المتصدر باللقب.

ومن المقرر أن يستأنف سان جيرمان بإشراف مدربه الألماني، توماس توخل، تمارينه اعتبارا من 22 يونيو الجاري، تمهيدا لأسابيع مكثفة متوقعة في أغسطس.

ويتوقع أن يستكمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، خلال شهر أغسطس، مسابقة دوري الأبطال، التي بلغ الفريق الفرنسي دورها ربع النهائي.

كما سيكون على سان جيرمان التحضير لانطلاق موسم 2020-2021 من الدوري الفرنسي، والذي حدد موعد مبدئي له هو 23 أغسطس.

وبلغ سان جيرمان أيضا نهائي مسابقتي الأندية المحليتين لموسم 2019-2020، أي كأس الرابطة (ضد ليون)، وكأس فرنسا (ضد سانت إتيان)، وتم تأجيل المباراتين النهائيتين بسبب فيروس كورونا، ويحتمل أن تقاما أيضا خلال أغسطس المقبل.

المصدر: أ ف ب