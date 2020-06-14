"إنستغرام" يحذف صور أسترالية تركت سباقات السيارات لتصبح "نجمة إباحية" (فيديو)

أعربت الأسترالية رينيه جرايسي، البالغة من العمر 25 عاما، التي هجرت سباقات السيارات لتدخل عالم الصور والأفلام الإباحية لأجل المال، عن امتعاضها من سياسة تطبيق "إنستغرام".

ووفقا لصحيفة "Daily Star" فقد رسمت رينيه جرايسي مؤخرا وشما على شكل ثريا بجوار صدرها، كما يفعل الآن مشاهير الـ"إنستغرام". وبطبيعة الحال، تباهت الفتاة على الفور بوشمها الجديد أمام المتابعين عبر تطبيق "إنستغرام"، ولكن تم حذف الصورة.

وشاركت جرايسي متابعيها بنشرها صورة لوشم جديد عبر "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "لقد طفح الكيل قليلا بسبب حذف صوري"، وتقيدت هذه المرة بجميع قواعد "الإنستغرام"، وبالتالي لم يتم حذف الصورة.

ودخلت رينيه جرايسي البالغة من العمر 25 عاما، عالم سباقات السرعة عام 2015 كأول متسابقة لسباقات "Supercars" الأسترالية، إلا أنها فضلت العام الماضي، الابتعاد عن هذه الرياضة والدخول في عالم الصور والأفلام الإباحية لأجل المال.

Australia’s first full-time female @Supercars driver - @ReneeRacer - is earning as much as $25,000 a week after quitting her career as a V8 driver to become a porn star, via @telejamesphelpshttps://t.co/vXKVxsULZDpic.twitter.com/gvVTlWHXIO — Telegraph Sport (@telegraph_sport) June 5, 2020

وكشفت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية التي أجرت مقابلة عبر الفيديو مع الأسترالية، بأنها تبيع حاليا صورا وأفلاما إباحية مقابل اشتراك شهري عبر أحد المواقع الإباحية العالمية، ويبلغ مدخولها أسبوعيا حوالي 25 ألف دولار.

وفي أول مقابلة مع وسائل الإعلام بعد ابتعادها عن سباقات السرعة، أبدت رينيه رضاها التام بمهنتها الجديدة وسعادتها الكبيرة للمقابل المالي الكبير الذي تتقاضاه حاليا، مقارنة مع المدخول الضعيف سابقا، مؤكدة أن شغفها بسباقات السيارات انتهى كليا بعد دخولها في مجال جديد يدر عليها أموالا طائلة.

المصدر: وكالات