بسبب المال.. سائقة أسترالية تهجر سباقات السيارات لتصبح "نجمة إباحية" (فيديو وصور)

أجرت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية مقابلة عبر الفيديو مع الأسترالية رينيه جراسي البالغة 25 عاما، التي هجرت سباقات السيارات لتدخل عالم الصور والأفلام الإباحية لأجل المال.

ورغم دخول رينيه عالم سباقات السرعة عام 2015 كأول متسابقة لسباقات Supercars الأسترالية، إلا أنها فضلت العام الماضي الابتعاد عن هذه الرياضة والدخول في تجربة مغايرة.

Australia’s first full-time female @Supercars driver - @ReneeRacer - is earning as much as $25,000 a week after quitting her career as a V8 driver to become a porn star, via @telejamesphelpshttps://t.co/vXKVxsULZDpic.twitter.com/gvVTlWHXIO — Telegraph Sport (@telegraph_sport) June 5, 2020

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن رينيه تبيع حاليا صورا وأفلاما إباحية مقابل اشتراك شهري عبر أحد المواقع الإباحية العالمية، ويبلغ مدخولها أسبوعيا حوالي 25 ألف دولار.

وفي أول مقابلة مع وسائل الإعلام بعد ابتعادها عن سباقات السرعة، أبدت رينيه رضاها التام بمهنتها الجديدة وسعادتها الكبيرة للمقابل المالي الكبير الذي تتقاضاه حاليا، مقارنة مع المدخول الضعيف سابقا.

وبالنسبة للعودة إلى حلبات السباق أكدت رينيه أن شغفها بسباقات السيارات انتهى كليا بعد دخولها في مجال جديد يدر عليها أموالا طائلة.

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المصدر: dailytelegraph.com.au