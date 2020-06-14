شاهد.. أول اقتحام جماهيري في الليغا بسبب "سيلفي" برشلونة

رغم غياب الجماهير عن مواجهات الدوري الإسباني، بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، إلا أن ذلك لم يلغ الحوادث الغريبة التي تفتعلها الجماهير أثناء سير المباريات.

وشهدت مواجهة برشلونة ضد ريال مايوركا مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الليغا، حدثا استثنائيا باقتحام مشجع لأرض الملعب.



وقرر حكم المباراة، إيقاف اللعب في الدقيقة 54، حيث نزل أحد المشجعين لأرض الملعب وهو يرتدي قميص منتخب الأرجنتين وعليه اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الكتالوني، وبدأ بالتقاط الصور مع لاعبي برشا، قبل أن يتحرك الأمن سريعا لإخراجه واستكمال المباراة.

واستؤنف اللعب في الشوط الثاني بسرعة في ملعب "سان مويكس"، قبل أن يفوز برشلونة 4-0.

An empty stadium did not keep a fan from finding the pitch in Barcelona’s match against Mallorca on Saturday.#messi#fcbarcelona



Read more: https://t.co/ExEUNpj3SVpic.twitter.com/cS5DvLzsAe — oigetit_sports (@oigetit_sports) June 14, 2020

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وتأتي تلك الواقعة، رغم وجود إجراءات أمنية مشددة تفرضها السلطات الإسبانية على جميع الملاعب التي تستضيف مباريات الليغا بعد استئناف المسابقة يوم الخميس الماضي.

وعاد الدوري الإسباني، بعد توقف دام 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن تلك العودة جاءت بإجراءات طبية ووقائية صارمة، أبرزها غياب الحضور الجماهيري.

المصدر: charlotteobserver