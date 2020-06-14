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بعد غياب 98 يوما.. ميسي يفتتح عودته برقم قياسي جديد

الرياضة

بعد غياب 98 يوما.. ميسي يفتتح عودته برقم قياسي جديد
AFP JAIME REINA
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فاز برشلونة على ريال مايوركا برباعية نظيفة في الجولة 28 من الدوري الإسباني، والأولى بعد استئناف المسابقة عقب جائحة كورونا، وواصل ليونيل ميسي قائد البرسا حصد الأرقام القياسية.

وشهدت المباراة تألقا لافتا للنجم الأرجنتيني، ليزين عودته لملاعب كرة القدم بعد غياب 98 يوما بتسجيل هدف وصناعة هدفين لزملائه.

وبهذا سجل ميسي هدفه الـ20 في الدوري الإسباني، السبت، في شباك مايوركا ليواصل احتلال صدارة الهدافين بفارق 6 أهداف عن كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد. 

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ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، بات الساحر الأرجنتيني أول لاعب يسجل 20 هدفا على الأقل في 12 موسما متتاليا في الليغا الإسبانية، بدأ هذه السلسلة المميزة في موسم 2008-2009.

وشارك ميسي في 15 هدفا من إجمالي 18 هدفا الأخيرة في الليغا، فتمكن من تسجيل 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة. 

المصدر: "وكالات"
 

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