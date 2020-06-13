برشلونة يقسو على ريال مايوركا في معقله (فيديو)

أنجز فريق برشلونة مهمته أمام مضيفه ريال مايوركا بفوزه عليه برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز رباعية الفريق الكتالوني كل من، لاعب خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال، والمهاجم الدنماركي مارتن بريثويت، والمدافع جوردي ألبا، والمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الدقائق (2، 37، 79، 90) على الترتيب، من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "إيبيروستار" بمدينة بالما دي مايوركا.

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وعزز برشلونة بذلك صدارته للدوري برصيد 61 نقطة، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن وصيفه ريال مدريد، الذي يستضيف فريق إيبار، يوم الأحد، على ملعب "دي ستيفانو".

في المقابل، تجمد رصيد ريال مايوركا عند 25 نقطة، ويشغل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: RT