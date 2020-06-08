الجزائر.. حبس متورطين بتهمة التلاعب في نتائج المباريات

قضت محكمة جزائرية بحبس مدير نادي وفاق سطيف ووكيل لاعبين حتى نهاية التحقيق الجاري في شبهة التلاعب بنتائج مباريات كرة قدم، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتم حبس فهد حلفاية، المدير العام لوفاق سطيف المشارك في منافسات الدرجة الجزائرية الأولى، ووكيل اللاعبين نسيم سعداوي، بعد الاستماع لأقوالهما وتوجيه الاتهام لهما من طرف قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد بوسط العاصمة الجزائرية الأحد.

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وبدأ التحقيق منتصف مايو، بعد انتشار تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية بين الرجلين يتحدثان فيها عن ترتيب نتائج مباريات. وعلى إثر ذلك، قامت وزارة الشباب والرياضة بإيداع شكوى ضد مجهول.

ووجهت لسعداوي تهم "المساس بحرية الأشخاص"، "التشهير" و "تسجيل مكالمة هاتفية دون ترخيص"، بينما اتهم حلفاية بترتيب المباريات، يحدد المصدر نفسه.

وقبل مثوله أمام قاضي التحقيق للغرفة الأولى، قال نسيم سعداوي أنه "يجهل" منع تسجيل المكالمات الهاتفية. وناشد مدافعا عن نفسه: "هدفي من تسجيل المكالمة هو حماية نفسي وإثبات براءتي في هذه المساومة. أنا بريء".

كما تم الإستماع في هذه القضية إلى رئيس اتحاد بسكرة، عبد الله بن عيسى، ليتم وضعه تحت الرقابة القضائية، وفق نفس المصدر، الذي أفاد كذلك أن رئيس جمعية عين مليلة، الهادي بن صيد، ورئيس مجلس إدارة نفس النادي، ماليك عمراني، تم الإستماع إليهما كشاهدين.

بالمقابل، غاب كل من رئيس مجلس إدارة أهلي برج بوعريريج، أنيس بن حمادي، والمدير العام لاتحاد بلعباس، قدور بن عياد، بعدما وجه لهما استدعاء للمثول أمام وكيل الجمهورية. وغاب بن حمادي "لأسباب صحية"، بينما فوض بن عياد محاميه.

وسبق لكل من نسيم سعداوي وفهد حلفاية أن دافعا عن براءتهما حينما مثلا على مرتين أمام لجنة الإنضباط لرابطة كرة القدم المحترفة. وأصر سعداوي على أن التسجيل الصوتي "ليس مزيفا"، خلافا لكلام مدير النادي السطايفي، الذي يشدد على أنه تسجيل "مفبرك".

واستمعت لجنة الإنضباط كذلك في نفس هذه القضية التي تصدرت عناوين الصحف، إلى رئيس مجلس إدارة أهلي البرج، أنيس بن حمادي، الذي ورد اسمه في هذا التسجيل، ورئيس اتحاد بسكرة، عبد الله بن عيسى. هذا الأخير "فجر مفاجأة" حينما كشف أنه تم الاتصال به من قبل شخص لترتيب المباراة التي خسرها فريقه ضد وفاق سطيف (0-2)، لحساب الجولة الـ21 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وقامت العدالة باستدعاء مختلف الأطراف ذات الصلة بهذه القضية عقب الشكوى ضد مجهول، التي أودعتها وزارة الشباب والرياضة.

المصدر: "aps.dz"