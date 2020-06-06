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انتهاكات في عودة دوري الأضواء البلغاري

الرياضة

انتهاكات في عودة دوري الأضواء البلغاري
Reuters STOYAN NENOV
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عادت عجلة دوري الأضواء البلغاري لكرة القدم للدوران الجمعة مع السماح للجماهير بحضور المباريات في الملاعب، لكن الكثيرين منهم خالفوا قواعد التباعد الاجتماعي عند الجلوس في المدرجات.

وأصدر وزير الرياضة كراسن كراليف الثلاثاء الماضي قرارا يسمح للجماهير بدخول الملاعب مع شغل نسبة لا تزيد عن 30% من سعة الاستاد في ظل جائحة فيروس كورونا.

لكن اللقطات التلفزيونية أظهرت مخالفة عشرات الجماهير للقواعد تحت أنظار وزير الرياضة في المدرجات في مدينة بلوفديف الجنوبية حيث فاز لوكوموتيف بلوفديف صاحب المركز الثاني على إيتار فليكو تارنوفو 2-0 في مباراة بطيئة.

انتهاكات في عودة دوري الأضواء البلغاري
Reuters

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وقالت وزارة الرياضة في بيان بعد صفارة النهاية إن المباراة بدأت مع التزام الجماهير بترك مسافة بينهم في المقاعد كما تنص القواعد بعد أن ناشد المذيع الداخلي للاستاد المشجعين بضرورة التباعد الاجتماعي.

وكانت هناك أيضا بعض المخالفات في انتصار لودوغورتس المتصدر بهدف دون رد على مستضيفه ليفسكي صوفيا الذي تراجع مركزا واحدا للرابع ليتخطى لودوغورتس خطوة كبيرة نحو الفوز بلقبه التاسع على التوالي.

وأقيمت المباراتان يوم الجمعة في أجواء غريبة حيث تم قياس درجة حرارة اللاعبين والجماهير قبل صفارة البداية وسمح المسؤولون للفرق بإجراء خمسة تبديلات.

وقبل استئناف الدوري أجرت كل الفرق 14 اختبارا لفيروس كورونا للاعبيها وطواقمها الفنية.

‬‬ولإنهاء الموسم في منتصف يوليو ستخوض الفرق مباراتين أسبوعيا على أن تمتد كل جولة من المباريات لأربعة أيام لأغراض البث التلفزيوني.

يذكر أن لودوغورتس يتصدر الترتيب برصيد 58 نقطة متفوقا بتسع نقاط على لوكوموتيف بلوفديف.

المصدر: "رويترز"

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