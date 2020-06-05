 
مباشر

بالفيديو.. أحداث مؤسفة بعد استئناف الدوري البرتغالي

الرياضة

بالفيديو.. أحداث مؤسفة بعد استئناف الدوري البرتغالي
AFP TIAGO PETINGA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o161

قال بنفيكا البرتغالي لكرة القدم إن حافلة الفريق تعرضت للرشق بالحجارة الخميس ما أدى إلى تهشم الزجاج وإصابة اثنين من اللاعبين بعد أول مباراة عقب استئناف الموسم منذ توقفه بسبب كورونا.

 وأشار بنفيكا إلى أن لاعب الوسط الألماني يوليان فايجل البالغ 24 عاما والجناح الصربي أندريا زيفكوفيتش البالغ 23 عاما أصيبا وتم نقلهما إلى مستشفى دا لوز في لشبونة لعلاجهما.

وجاء الاعتداء في منطقة ما بين استاد "دا لوز" وملعب التدريب الخاص بالنادي.

وأضاف النادي في بيان: "بنفيكا يدين رشق حافلته بالحجارة، نؤكد التعاون الكامل مع السلطات لبذل أكبر جهد من أجل التعرف على المسؤولين عن هذا التصرف الإجرامي".

وتجمعت الجماهير خارج ملعب بنفيكا في لشبونة في ظل منعها من حضور المباريات بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وأهدر بنفيكا حامل اللقب فرصة الابتعاد بنقطتين في الصدارة أمام غريمه بورتو بعد التعادل بدون أهداف مع تونديلا المتعثر.

ويتصدر بنفيكا المسابقة متقدما بفارق الأهداف على بورتو ويملك كل منهما 60 نقطة قبل تسع جولات من النهاية.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا