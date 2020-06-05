بالفيديو.. أحداث مؤسفة بعد استئناف الدوري البرتغالي

قال بنفيكا البرتغالي لكرة القدم إن حافلة الفريق تعرضت للرشق بالحجارة الخميس ما أدى إلى تهشم الزجاج وإصابة اثنين من اللاعبين بعد أول مباراة عقب استئناف الموسم منذ توقفه بسبب كورونا.

وأشار بنفيكا إلى أن لاعب الوسط الألماني يوليان فايجل البالغ 24 عاما والجناح الصربي أندريا زيفكوفيتش البالغ 23 عاما أصيبا وتم نقلهما إلى مستشفى دا لوز في لشبونة لعلاجهما.

وجاء الاعتداء في منطقة ما بين استاد "دا لوز" وملعب التدريب الخاص بالنادي.

وأضاف النادي في بيان: "بنفيكا يدين رشق حافلته بالحجارة، نؤكد التعاون الكامل مع السلطات لبذل أكبر جهد من أجل التعرف على المسؤولين عن هذا التصرف الإجرامي".

Autocarro do Benfica o que é que estava a fazer naquele sitio/hora? pic.twitter.com/7eRwT8SK1U — Pedro Alves ⚘ (@PedrooA09) June 4, 2020

BREAKING : Benfica's bus was attacked on the A2 on their way to Seixal. Weigl and Zivkovic reportedly injured. both players are being evaluated by doctors at Seixal after being injured by shards of glass. (Bola) pic.twitter.com/OEh3P6JbE4 — HALFTIMEGH (@halftimegh) June 4, 2020

وتجمعت الجماهير خارج ملعب بنفيكا في لشبونة في ظل منعها من حضور المباريات بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وأهدر بنفيكا حامل اللقب فرصة الابتعاد بنقطتين في الصدارة أمام غريمه بورتو بعد التعادل بدون أهداف مع تونديلا المتعثر.

ويتصدر بنفيكا المسابقة متقدما بفارق الأهداف على بورتو ويملك كل منهما 60 نقطة قبل تسع جولات من النهاية.

المصدر: "رويترز"