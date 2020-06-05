تغريم نجمي بوروسيا دورتموند بسبب "قصّة شعر"

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة، أنها فرضت غرامة على لاعبي فريق بوروسيا دورتموند، الإنجليزي جادون سانشو والسويسري مانويل أكانجي لخرقهما الشروط الصحية الصارمة.

وأظهرت العديد من الصور التي تم تداولها مؤخرا، سانشو البالغ 20 عاما وأكانجي البالغ 24 عاما، يخضعان لتصفيف وحلاقة شعرهما داخل منزليهما، من دون أن يضع أي من اللاعبين أو مصفف الشعر الكمامات.

"Players have the right to lodge a complaint within five days."



The German football league has fined Jadon Sancho and Manuel Akanji 👇 — Goal News (@GoalNews) June 5, 2020

وقالت الرابطة في بيانها الرسمي: "من الواضح أن لاعبي بوروسيا دورتموند قد انتهكا معايير النظافة العامة والحماية من العدوى خلال حصولهما على تصفيف شعر في المنزل، لاسيما المفهوم الطبي التنظيمي لأفراد الرابطة".

وأضاف البيان: "بدون شك، يجب على لاعبي كرة القدم المحترفين أن يقصوا شعرهم. ومع ذلك، يجب أن يتم الأمر حاليا وفقا للمفهوم الطبي والتنظيمي".

ولم يكشف عن القيمة المالية التي غرم بها اللاعبان.

Verstoß gegen medizinisch-organisatorisches Konzept: DFL verhängt Geldstrafe gegen BVB-Spieler ⬇️https://t.co/ivIR2it7KT — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) June 5, 2020

Jadon Sancho and Manuel Akanji have been fined by the German Football League (DFL) for violating hygiene protocol while getting their hair cut. pic.twitter.com/sFjIaRaVOY — Goal (@goal) June 5, 2020

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وأصبح الدوري الألماني أول دوري أوروبي كبير يستأنف نشاطه في الـ16 من مايو الماضي، بعد أكثر من شهرين على التعليق نتيجة الإغلاق التام الذي عم العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد. ويجب على اللاعبين والمدربين اتباع إرشادات صحية صارمة، بما في ذلك الاختبار المنتظم والبقاء فقط مع أفراد العائلة أو زملاء الفريق بين المباريات.

المصدر: أ ف ب