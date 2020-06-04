بالصور.. 5 لاعبين من بوروسيا دورتموند يتحدون نظام العزل الصحي لأجل "مصفف شعر"

كسر 5 لاعبين من نجوم بوروسيا دورتموند الألماني تعليمات البروتوكول الطبي التي فرضها النادي على اللاعبين لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، من أجل استضافة مصفف شعر وبدون ارتداء كمامة.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن خمسة لاعبين هم: جادون سانشو، أليكس فيتسل، دان أكسل زاجادو، رافاييل جيريرو ومانويل أكانجي، استضافوا مصفف الشعر ويني نانا كركاري للحصول على قصات شعر قبل استئناف مباريات "البوندسليغا" دون الالتزام بإجراءات الوقاية لمنع نقل العدوى.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر قد يجعل الاتحاد الألماني لكرة القدم، يفرض 14 يوما من الحجر الصحى على الفريق بالكامل، مما سيكون ضربة قاسية لبوروسيا دورتموند الذي يحتل وصافة ترتيب الدوري الألماني بفارق 7 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ.

Privat-Besuch vom Frisör - Diese BVB-Stars verstoßen gegen Corona-Regeln https://t.co/Ig0PVftWwO — BILD (@BILD) June 3, 2020

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وقال دورتموند في بيان: "من الطبيعي أن يقص لاعبونا شعرهم بعد كل هذه الأشهر".

وتابع: "لكن من المؤكد أن عدم ارتداء القناع أمر ممنوع، وسنقوم بتذكير لاعبينا بهذا الأمر، لكن على المصفف أن يسأل نفسه عن سلوكه أيضا".

بدوره رد كركاري على مزاعم عدم التزامه بإجراءات الوقاية بأنه لم يرتد الكمامة فقط لالتقاط الصور التي نشرتها الصحيفة"، وأكد تمسكه بتطبيق جميع قواعد النظافة والوقاية بدقة شديدة.

يذكر أن أحد شروط استئناف "البوندسليغا" تطبيق أنظمة صحية صارمة على كل الفرق والمباريات، وتم استئناف المسابقة في 16 مايو الماضي، وهو أول دوري أوروبي يعود منذ أزمة وباء كورونا.

المصدر: bild.de