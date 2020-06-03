الاتحاد الألماني يقرر عدم معاقبة اللاعبين الذين تضامنوا مع الأمريكي المقتول فلويد

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء، قراره بشأن احتجاج اللاعبين خلال الجولة الماضية من الدوري الألماني الممتاز "البوندسليغا" على واقعة مقتل الأمريكي جورج فلويد.

وأكد الاتحاد الألماني أنه لن يعاقب اللاعبين الـ4 الذين احتجوا على العنصرية خلال المباريات الماضية من الدوري، على خلفية مقتل فلويد، وهم، الأمريكي ويستون مكيني لاعب شالكه، والإنجليزي جادون سانشو والمغربي أشرف حكيمي، لاعبا دورتموند، والفرنسي ماركوس تورام لاعب مونشنغلادباخ.

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وأظهر اللاعبون الأربعة تضامنهم مع فلويد بطرق مختلفة في الجولة الماضية من "البوندسليغا"، حيث قام سانشو وحكيمي، بإظهار قميص داخلي كتب عليه "العدالة لجورج فلويد"، بينما جثا تورام على ركبة واحدة، ووضع مكيني شارة حول ساعده كتب عليها "العدالة لجورج".

يذكر أن العديد من الأندية والرياضيين حول العالم أبدوا تضامنهم مع عائلة فلويد الأسمر البشرة الذي لقي حتفه على يد شرطي أبيض البشرة في الولايات المتحدة في الـ25 من مايو الماضي.

المصدر: وكالات