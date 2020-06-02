 
مباشر

حسابا ميسي وزوجته في "إنستغرام" يتشحان بالسواد تضامنا مع الأمريكي المقتول فلويد (صور)

الرياضة

حسابا ميسي وزوجته في
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o0k5

حرص الأرجنتيني ​ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وزوجته أنتونيلا على التضامن ضد العنصرية وذلك بعد حادثة مقتل الأمريكي من أصل إفريقي ​جورج فلويد​ على يد الشرطة الأمريكية.

ونشر ميسي اليوم الثلاثاء، صورة سوداء كليا عبر حسابه في "إنستغرام" مستخدما وسم "blackout Tuesday" المناهض للعنصرية.

View this post on Instagram

#BLM #blackouttuesday

A post shared by Leo Messi (@leomessi) on

كما قامت أنتونيلا بنشر صورتين، إحداها سوداء بداخلها قلب حب صغير أبيض، والثانية تعبر عن التعايش بين الأعراق المختلفة ونبذ العنصرية.

View this post on Instagram

🖤 #blackouttuesday

A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) on

إقرأ المزيد
لفتة رائعة من لاعبي ليفربول تضامنا مع الأمريكي المقتول فلويد (صورة)
لفتة رائعة من لاعبي ليفربول تضامنا مع الأمريكي المقتول فلويد (صورة)

يذكر أن العديد من الأندية والرياضيين حول العالم أبدوا تضامنهم مع عائلة فلويد الأسمر البشرة الذي لقي حتفه على يد شرطي أبيض البشرة في الولايات المتحدة في الـ25 من مايو الماضي.

المصدر: instagram

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا