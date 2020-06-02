حسابا ميسي وزوجته في "إنستغرام" يتشحان بالسواد تضامنا مع الأمريكي المقتول فلويد (صور)
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حرص الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وزوجته أنتونيلا على التضامن ضد العنصرية وذلك بعد حادثة مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية.
ونشر ميسي اليوم الثلاثاء، صورة سوداء كليا عبر حسابه في "إنستغرام" مستخدما وسم "blackout Tuesday" المناهض للعنصرية.
كما قامت أنتونيلا بنشر صورتين، إحداها سوداء بداخلها قلب حب صغير أبيض، والثانية تعبر عن التعايش بين الأعراق المختلفة ونبذ العنصرية.
يذكر أن العديد من الأندية والرياضيين حول العالم أبدوا تضامنهم مع عائلة فلويد الأسمر البشرة الذي لقي حتفه على يد شرطي أبيض البشرة في الولايات المتحدة في الـ25 من مايو الماضي.
المصدر: instagram