لفتة رائعة من لاعبي ليفربول تضامنا مع الأمريكي المقتول فلويد (صورة)

تضامن فريق ليفربول الإنجليزي بطريقة رائعة مع الأشخاص من ذوي البشرة السمراء للوقوف إلى جانب عائلة جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة الأمريكية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، جثا جميع لاعبي ومدربي "الريدز" على ركبهم حول دائرة وسط الملعب في ملعب "أنفيلد"، والتقطوا صورة من المدرجات في لقطة رائعة تضامنا مع جورج فلويد الأسمر البشرة والذي لقي حتفه على يد شرطي أبيض البشرة في الولايات المتحدة الاثنين 25 مايو.

Liverpool halt first training session back at Anfield as EVERY player stops to take a knee and show solidarity with Black Lives Matter https://t.co/4x7xw9OcRh — MailOnline Sport (@MailSport) June 1, 2020

وشارك العديد من نجوم ليفربول الصورة وأرفقوها بعبارة: "الوحدة قوة".

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يذكر أن الجلوس على الركبة يذكر بلاعب كرة السلة الأمريكي كولين كابيرنيك عندما جثا على ركبته عام 2016، أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي، اعتراضا على وحشية الشرطة وعدم المساواة العرقية في الولايات المتحدة.

وكانت هذه الحلقة التدريبية الأولى التي عقدها ليفربول في "أنفيلد" بحضور المجموعة بأكملها منذ تعليق الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات