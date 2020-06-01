شاهد.. الزمالك يعيد وضع لافتات "نادي القرن الحقيقي" بشكلها الجديد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، أنه أعاد وضع لافتات على أسوار النادي تحمل جملة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أمس الأحد: "أعاد النادي وضع اللافتات (بشكلها الجديد)، بعد الاستجابة لمناشدة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحذف شعار الاتحاد من على اللافتات".

وأضاف البيان: "وتأتي تلك الخطوة (وضع اللافتات) ضمن الإجراءات التي يتخذها مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على حقوقه المشروعة بلقب فريق القرن العشرين في قارة إفريقيا، بعد تتويج النادي بتسعة ألقاب قارية، أكثر من أي فريق آخر".

وأكد البيان، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر تشكيل لجنة من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، طالب الزمالك بإزالة شعار "الكاف"، من اللافتات التي تم وضعها في وقت سابق.

يذكر أن "الكاف"، كان قد منح الأهلي المصري في العام 2000، لقب أفضل فريق في إفريقيا في القرن العشرين، فيما حل الزمالك ثانيا.

المصدر: el-zamalek.com