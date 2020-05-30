اتحاد الكرة المصري: عزل 12 موظفا بعد إصابة المدير الفني بكورونا

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، آخر تطورات الإصابة بفيروس كورونا داخل الاتحاد بعد إصابة مديره الفني، محمود سعد.

وقال العطار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"، إنه جرى عزل 12 موظفا خالطوا المدير الفني للاتحاد، محمود سعد، لحين التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وتابع العطار: "تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بمقر الاتحاد، وتتم إجراءات التعقيم بشكل مستمر كل ساعة، والتزام كافة العالمين في المقر بارتداء الكمامات والقفازات، وتطهير المبنى بشكل فوري".

ناصر حاتم

المصدر: RT