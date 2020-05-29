مجلة "فوربس" تكشف قائمة أعلى الرياضيين أجرا في العالم لعام 2020

أصبح النجم السويسري ورجير فيدرر أول لاعب تنس يتصدر قائمة "فوربس" لأعلى الرياضيين أجرا في العالم، متفوقا على الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وانتزع المايسترو روجيه فيدرر صدارة قائمة أكثر الرياضيين حصدا للأجور خلال العام الجاري 2020، بقيمة 86 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد أن كان يحتل المرتبة الخامسة في أخر قائمة لمجلة "فوربس" الأمريكية الشهيرة.

في المقابل شهدت أجور النجميين كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، وليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة الإسباني، تراجعا بنسبة 9 %، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك مقارنة مع عام 2019.

وجاءت قائمة أعلى الرياضيين أجرا خلال العام 2020، على النحو التالي:

1- السويسري روجيه فيدرر (تنس) 86 مليون جنيه إسترليني

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (كرة القدم - يوفنتوس) 85 مليون جنيه إسترليني

3- الأرجنتيني ليونيل ميسي (كرة القدم - برشلونة) 84 مليون جنيه إسترليني

4- البرازيلي نيمار (كرة القدم - باريس سان جيرمان) 77 مليون جنيه إسترليني

5- الأمريكي ليبرون جيمس (كرة السلة - لوس أنجلوس ليكرز) 71 مليون جنيه إسترليني

6- ستيفن كوري (كرة السلة - غولدن ستايت ووريورز) 60 مليون جنيه إسترليني

7- كيفن دورانت (كرة السلة - بروكلين نتس) 52 مليون جنيه إسترليني

8- الأمريكي تايغر وودز (الغولف) 50 مليون جنيه إسترليني

9- الأمريكي كيرك كوسينس (كرة القدم الأمريكية) 49 مليون جنيه إسترليني

10- الأمريكي كارسون فينت (القدم الأمريكية) 48 مليون جنيه إسترليني

المصدر: وكالات