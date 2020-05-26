فولفسبورغ يكتسح ليفركوزن في عقر داره (فيديو)

ألحق فريق فولفسبورغ هزيمة ساحقة بمضيفه باير ليفركوزن (4-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب "باي أرينا"، ضمن الجولة 28 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز المدافع الكرواتي مارين بونغراتشيتش هدفين لفريقه فولفسبورغ في الدقيقتين (43 و75)، تخللهما هدفا زميليه ماكسيمليان أرنولد والسويسري ريناتو ستيفن في الدقيقتين (64 و68) على الترتيب.

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بينما سجل النمساوي يوليان باومغارتلينغر هدف ليفركوزن الوحيد قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

ورفع فولفسبورغ رصيده بعد هذا الفوز إلى 42 نقطة، ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب "البوندسليغا"، مقلصا الفارق إلى 11 نقطة بينه وبين ليفركوزن، صاحب المركز الخامس.

المصدر: RT