هل حرم الحكم "الفتى الذهبي" من ضربة جزاء؟ (فيديو)

شهدت مباراة القمة بين فريق بوروسيا دورتموند وضيفه بايرن ميونخ (1-0) التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 28 من الدوري الألماني لكرة القدم، حالة تحكيمية أثارت الكثير من الجدل.

ورأى البعض، عشاق بوروسيا دورتموند على الأقل، أنه كان يجب على حكم الساحة توبياس شتيلر احتساب ضربة جزاء في الدقيقة 58، عندما اصطدمت كرة المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند بمرفق المدافع البافاري جيروم بواتينغ وتحولت إلى ضربة ركنية.

Холанд пробил, а Боатенг отбил мяч рукой 🤔



«Бавария» прошла в шаге от пенальти. Смотрим дальше:https://t.co/mMjzhwW3q4#БоруссияБаварияpic.twitter.com/6KTMyIRq7W — Матч ТВ (@MatchTV) May 26, 2020

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وانتهت المباراة بفوز بايرن ميونخ على بوروسيا دورتموند بهدف وحيد أحرزه المدافع جوشوا كيميتش، في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، بتسديدة رائعة من فوق حارس مرمى السويسري رومان بوركي، استقرة الكرة في الزاوية اليسرى البعيدة، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند.

المصدر: RT