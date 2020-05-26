برشلونة يقدم هدية ثمينة للهلال السعودي

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مفاوضات بين نادي الهلال السعودي لكرة القدم، والتركي أردا توران لاعب فريق برشلونة الإسباني، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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ووفقا لموقع "yeniakit" التركي، فإن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، أجرى اتصالات مكثفة في الساعات الماضية، مع أردا توران لاعب خط وسط فريق برشلونة، لضمه إلى صفوف الفريق، في الموسم الجديد.

وأشار الموقع، إلى رغبة مسؤولي الهلال، في استغلال انتهاء عقد توران مع برشلونة، في يونيو القادم، لضمه مجانا.

ولم يتحدد حتى الآن، موعد فتح باب الميركاتو الصيفي القادم، بسبب توقف النشاط الرياضي حاليا، إثر تفشي وباء كورونا.

يذكر أن أردا توران انتقل من غلطة سراي التركي عام 2011 إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، في أول تجربة احترافية خارج بلاده، وبعد 4 سنوات انضم لصفوف برشلونة، لكنه لم يلعب معه لمدة 6 أشهر كاملة، من يوليو 2015 إلى يناير 2016، عندما كان الفريق الكتالوني ممنوعا من التعاقدات، واكتفى بالتدريبات، لتحقيق حلمه بارتداء قميص "البلوغرانا".

ولم يتمكن توران من إثبات جدارته في برشلونة فانتقل في يناير 2018، إلى فريق بشاك شهير التركي على سبيل الإعارة.

ومع مطلع العام الحالي، انتهت مدة إعارة اللاعب إلى بشاك شهير، ليعود إلى برشلونة، دون خوض أي دقيقة لعب حتى الآن مع الفريق، ليكمل عقده الذي ينتهي في يونيو القادم.

المصدر: وكالات