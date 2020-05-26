وثيقة مسربة تكشف خطط برشلونة في سوق الانتقالات

كشفت وثيقة مسربة من داخل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، خططه في سوق الانتقالات الصيفية، والتي ترتكز على الاستغناء عن عدد كبير من نجوم العملاق الكتالوني بسبب الأزمة المالية.

ويشهد نادي برشلونة أزمة مالية في الوقت الراهن نتيجة توقف النشاط الكروي في إسبانيا، على خلفية تفشي جائحة كورونا، ما يجعل العملاق الكتالوني مضطرا لبيع بعض اللاعبين من أجل تمويل صفقات شراء آخرين، أو حتى الدخول في صفقات مبادلة بسبب خزانة النادي المرهقة.

إقرأ المزيد

وزعمت بعض التقارير أن كل لاعبي الفريق، باستثناء الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة "البلوغرانا"، وحارس المرمى الألماني مارك أندريه تير-شتيغن، والهولندي فرينكي دي يونغ، كلهم معروضون للبيع.

وعلى الجانب الآخر، يجري المسؤولون في النادي الكتالوني مفاوضات مكثفة من أجل ضم البوسني الدولي ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس الإيطالي في صفقة تباديله.

فقد كشفت تقارير، عن توصل الناديين لاتفاق مبدئي على إبرام صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن يوفنتوس توصل "لاتفاق مبدئي" على دفع 25 مليون يورو لبرشلونة، إضافة إلى لاعبيه البوسني ميراليم بيانيتش والإيطالي ماتيا دي شيليو للفريق الكتالوني، مقابل الحصول على خدمات الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو، الذي تقدر قيمته السوقية نحو 50 مليون يورو.

كما أشارت تقارير أخرى، إلى أن برشلونة يعرض بالفعل بعض لاعبيه مثل الفرنسيين عثمان ديمبلي وصمويل أومتيتي.

ولا ننسى أن برشلونة لا يزال يحلم في استعادة نجمه البرازيلي نيمار الذي باعه لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2017، مقابل أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بلغت 222 مليون يورو.

وتكشف وثيقة داخلية مسربة كتبت في يناير الماضي، ونشرتها صحيفة "آس" الإسبانية، تكشف على ما يبدو ما يدور في رؤوس المسؤولين في برشلونة في الوقت الراهن، بشأن الصفقات المحتملة التي يتطلع النادي لإبرامها.

وذكر أحد أجزاء التقرير: متطلبات المركز المحدد يجب أخذها في الاعتبار، ومن المحتمل ألا تكون هناك ضرورة للتعاقد مع لاعبين صغار السن جدا فقط.

وأضاف: اللاعبون كبار السن يسهمون بدرجة أكبر في المراكز التي تحتاج إلى خبرة أكبر في الملعب.

وأوضح: لاعب الكرة صاحب الخبرة يحتاج إلى وقت أقل للتكيف مع ناديه الجديد، ويعطي أفضل مستوى له منذ اللحظة الأولى.

المصدر: "آس"