إصابة بفيروس كورونا في الدوري العراقي

أكدت الفحوصات الطبية إصابة رئيس نادي المثنى الرياضي المنافس بدوري الدرجة الأولى العراقي علي مطر بفيروس كورونا، السبت، في محافظة السماوة جنوبي البلاد.

وتم عزل رئيس نادي المثنى في الحجر الطبي لتلقي العلاج اللازم لشفائه من الفيروس.

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وتزايدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الرياضيين العراقيين، بعد تسجيل 7 حالات إصابة توزعت بين مدربين ولاعبين سابقين وحكم بالإضافة لرئيس نادي المثنى.

وتم الإعلان عن شفاء جميع الرياضيين العراقيين، الذين أصابهم فيروس كورونا آخرهم الحكم الدولي مهند قاسم، الذي غادر المستشفى، الخميس، بعد شفائه التام من "كوفيد-19".

فيما يتوقع مغادرة لاعب فريق الشرطة السابق أركان محمود، المستشفى خلال اليومين القادمين.

المصدر: "وكالات"