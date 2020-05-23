إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان رسمي السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في "البريميرليغ".

وقال البيان إن نتيجة المرحلة الثانية من فحوصات فيروس كورونا، والتي أجريت يومي الخميس والجمعة الماضيين، أثبتت وجود حالتين إيجابيتين من ناديين مختلفين.

Premier League’s Project Restart boosted with just two more coronavirus cases | @DanKing_1974https://t.co/1zEf4DkUq7 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 23, 2020

و أفاد البيان بأن إجمالي الفحوصات في المرحلة الثانية بلغ 966 فحصا على لاعبين وأعضاء أجهزة فنية، لتكون النتيجة سلبية فحوصات 964 حالة مع إيجابية شخصين فقط.

BREAKING: The Premier League have confirmed there were 2 positive tests for coronavirus from 2 clubs after the second round of mass testing. — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 23, 2020

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يذكر أن فحوص المرحلة الأولى أجريت على 748 لاعبا وموظفا يومي 17 و 18 مايو الجاري، وكانت النتيجة حينها ظهور 6 حالات إيجابية في 3 أندية مختلفة.

المصدر: وكالات