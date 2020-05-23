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إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي الممتاز

الرياضة

إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي الممتاز
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان رسمي السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في "البريميرليغ".

وقال البيان إن نتيجة المرحلة الثانية من فحوصات فيروس كورونا، والتي أجريت يومي الخميس والجمعة الماضيين، أثبتت وجود حالتين إيجابيتين من ناديين مختلفين.

و أفاد البيان بأن إجمالي الفحوصات في المرحلة الثانية بلغ 966 فحصا على لاعبين وأعضاء أجهزة فنية، لتكون النتيجة سلبية فحوصات 964 حالة مع إيجابية شخصين فقط.

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يذكر أن فحوص المرحلة الأولى أجريت على 748 لاعبا وموظفا يومي 17 و 18 مايو الجاري، وكانت النتيجة حينها ظهور 6 حالات إيجابية في 3 أندية مختلفة.

المصدر: وكالات

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