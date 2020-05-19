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6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"

الرياضة

6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي الممتاز
AFP Isabel Infantes
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أن ستة أشخاص من ثلاثة أندية أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بعد اختبار إجمالي 748 لاعبا وعضوا للأجهزة الفنية.

وقالت الرابطة في بيان إن المصابين الذين جاءت عيناتهم إيجابية سيخضعون للعزل والرعاية الصحية اللازمة.

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ولم يتم الكشف عن الأندية والأفراد المصابين لأسباب تتعلق بحماية البيانات، ومن المتوقع أن تشارك الأندية في المرحلة الثانية من الاختبار في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

المصدر: وكالات

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