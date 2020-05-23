بالفيديو.. رحلة 1000 كلم مع والد مصاب تقودها إلى تجارب منتخب الدراجات

تلقت جيوتي كوماري دعوة للمشاركة في تجارب المنتخب الهندي للدراجات الهوائية، بعدما قطعت على متن إحداها أكثر من ألف كيلومتر في أنحاء البلاد، ناقلة والدها المصاب إلى قريتهما.

وأشارت تقارير صحفية محلية إلى أن كوماري البالغة 15 عاما قادت الدراجة فيما جلس والدها موهان باسوان خلفها حاملا أغراضهما، من مدينة غوروغرام قرب العاصمة نيودلهي إلى قريتهما في ولاية بيهار شمال شرقي البلاد.

وبعد رحلة امتدت سبعة أيام قطعا خلالها 1200 كيلومتر، وصل الأب وابنته إلى قريتهما في 16 مايو.

ويعمل باسوان كسائق عربة أجرة "توك توك"، لكنه فقد وظيفته حاله كحال الملايين من العمال في البلاد، بعدما فرضت السلطات الإقفال التام ومنعت التنقل منذ مارس الفائت للحد من تفشي "كوفيد-19".

लॉकडाउन था, सो अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर गुरुग्राम से दरभंगा ले गई बेटी...

वीडियो: मोहन भारद्वाज और सीटू तिवारी pic.twitter.com/Mc7hkmyB4O — BBC News Hindi (@BBCHindi) May 19, 2020

ومع عدم توفر المال لدفع الإيجار أو شراء الطعام وتوقف وسائل النقل العام، عاد الكثيرون إلى قراهم إما سيرا على الأقدام، أو عبر الدراجات الهوائية مثل كوماري وباسوان.

واحتلت الرحلة الشاقة للوالد وابنته على متن دراجة مستعملة اشترياها بما تبقى معهما من نقود، عناوين الصحف.

كما لفتت أنظار الاتحاد الهندي للدراجات الهوائية الذي دعا كوماري للمشاركة في تجارب المنتخب الوطني.

وقال رئيس الاتحاد أونكار سينغ لوكالة "فرانس برس": "لقد قطعت تلك المسافة في سبعة أيام مع والدها (على متن الدراجة) وبعض الأمتعة. لذا أعتقد أنها تتمتع بأمر مميز... تلك القدرة على التحمل".

وأشار إلى أن الاتحاد يرغب في اختبارها لرؤية ما إذا كانت قادرة على المنافسة في مسابقات رسمية.

ويأمل الاتحاد في أن تتمكن كوماري من العودة إلى نيودلهي ما أن ترفع قيود السفر المفروضة في البلاد.

المصدر: "أ ف ب"