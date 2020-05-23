الزمالك يكشف عن سبب لافتة "نادي القرن الحقيقي" وعن إجراء سيتخذه

عاد النزاع على لقب نادي القرن الذي حصده الأهلي المصري في 2001 بعدما أعلن مواطنه الزمالك تقدمه بملف رسمي للطعن إلى المحكمة الرياضية الدولية ضد الاتحاد الإفريقي وإثبات أحقيته باللقب.

وكشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك أن لجنة نادي القرن ستتسلم نص الشكوى من المحامي البرتغالي الذي سيتم تقديمه إلى المحكمة الرياضية الدولية ضد الاتحاد الإفريقي للمطالبة بالحصول على لقب نادي القرن الإفريقي عن القرن الماضي، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وسيقوم الزمالك بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادي القرن، والتي ستضم ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الإفريقي، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، إلى جانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي.

وأقامت قناة النادي الأهلي "القلعة الحمراء" احتفالية لإحياء ذكرى تتويج الأهلي بلقب القرن في إفريقيا التي توج بها قبل 20 عاما.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في بيان رسمي وضع لافتات على أسوار القلعة البيضاء تحمل جملة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

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وأكد، أن وضع اللافتات ضمن الإجراءات التي يتخذها مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على حقوقه المشروعة بلقب نادي القرن العشرين في قارة إفريقيا، كونه تم تتويج الفريق بـ9 ألقاب قارية أكثر من أي فريق آخر.

وأضاف البيان: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل لجنة رباعية برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، وبعضوية إسماعيل يوسف وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في إفريقيا".

واختتم: "يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الى استعادة حق النادي وجماهيره في الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي باعتبار النادي هو الأكثر تحقيقا للبطولات القارية بالقرن العشرين".

المصدر:"وسائل إعلام مصرية"