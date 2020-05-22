صحيفة: الزمالك سيتعرض للمساءلة القانونية من "الكاف" بسبب لافتة نادي القرن
رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" الجمعة، على استخدام الزمالك المصري شعاره في لافتة "الزمالك نادي القرن الحقيقي" التي تم وضعها على الباب الرئيسي لنادي "القلعة البيضاء".
وقال الناميبي فرانس مبيدي، عضو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن سبورت": "ما فعله الزمالك شيء خاطئ، من قال لهم أن يستخدموا شعار الكاف دون توجيه وقرار رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم؟".
وتابع: "بكل تأكيد سيكون هناك مساءلة قانونية للزمالك بسبب هذا الأمر، لأن ما حدث شيء خاطئ جدا".
ووضع نادي الزمالك اليوم لافتة ضخمة على بوابات النادي، وكتب عليها: "الزمالك نادي القرن الحقيقي، اللقب بالبطولات وليس بالمجاملات".
الأكثر تتويج في القرن العشرين#الزمالك_نادي_القرن_الحقيقي@ZSCOfficialpic.twitter.com/X6qzrbtVIq— هيما عامر (@hemaamerhema) May 22, 2020
قام مسؤولو نادي #الزمالك بوضع لافتات على سور النادي بتنصيب الزمالك نادياً للقرن الإفريقي، وكُتب عليها: "الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات، وليس بالمحسوبية والمجاملات".— Sarah Abdelbaky (@SarahAbdelbaky1) May 22, 2020
ويستعد الزمالك للجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على اللقب من الغريم التقليدي. pic.twitter.com/TwHJSfKEIg
وكان الزمالك أعلن منذ عدة أيام تشكيل لجنة رباعية يترأسها أحمد جلال إبراهيم، ومعه هاني زادة، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى، أعضاء مجلس إدارة "القلعة البيضاء"، من أجل تقديم شكوى للحصول على لقب "نادي القرن" بدلا من الغريم التقليدي الأهلي.
المصدر: الوطن سبورت