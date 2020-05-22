صحيفة: الزمالك سيتعرض للمساءلة القانونية من "الكاف" بسبب لافتة نادي القرن

رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" الجمعة، على استخدام الزمالك المصري شعاره في لافتة "الزمالك نادي القرن الحقيقي" التي تم وضعها على الباب الرئيسي لنادي "القلعة البيضاء".

وقال الناميبي فرانس مبيدي، عضو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن سبورت": "ما فعله الزمالك شيء خاطئ، من قال لهم أن يستخدموا شعار الكاف دون توجيه وقرار رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم؟".

وتابع: "بكل تأكيد سيكون هناك مساءلة قانونية للزمالك بسبب هذا الأمر، لأن ما حدث شيء خاطئ جدا".

ووضع نادي الزمالك اليوم لافتة ضخمة على بوابات النادي، وكتب عليها: "الزمالك نادي القرن الحقيقي، اللقب بالبطولات وليس بالمجاملات".

قام مسؤولو نادي #الزمالك بوضع لافتات على سور النادي بتنصيب الزمالك نادياً للقرن الإفريقي، وكُتب عليها: "الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات، وليس بالمحسوبية والمجاملات".



ويستعد الزمالك للجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على اللقب من الغريم التقليدي. pic.twitter.com/TwHJSfKEIg — Sarah Abdelbaky (@SarahAbdelbaky1) May 22, 2020

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وكان الزمالك أعلن منذ عدة أيام تشكيل لجنة رباعية يترأسها أحمد جلال إبراهيم، ومعه هاني زادة، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى، أعضاء مجلس إدارة "القلعة البيضاء"، من أجل تقديم شكوى للحصول على لقب "نادي القرن" بدلا من الغريم التقليدي الأهلي.

المصدر: الوطن سبورت