 
مباشر

صحيفة: الزمالك سيتعرض للمساءلة القانونية من "الكاف" بسبب لافتة نادي القرن

الرياضة

صحيفة: الزمالك سيتعرض للمساءلة القانونية من
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nxsh

رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" الجمعة، على استخدام الزمالك المصري شعاره في لافتة "الزمالك نادي القرن الحقيقي" التي تم وضعها على الباب الرئيسي لنادي "القلعة البيضاء".

وقال الناميبي فرانس مبيدي، عضو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن سبورت": "ما فعله الزمالك شيء خاطئ، من قال لهم أن يستخدموا شعار الكاف دون توجيه وقرار رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم؟".

وتابع: "بكل تأكيد سيكون هناك مساءلة قانونية للزمالك بسبب هذا الأمر، لأن ما حدث شيء خاطئ جدا".

ووضع نادي الزمالك اليوم لافتة ضخمة على بوابات النادي، وكتب عليها: "الزمالك نادي القرن الحقيقي، اللقب بالبطولات وليس بالمجاملات".

إقرأ المزيد
الزمالك يعلن دعمه لنجم كرة السلة في
الزمالك يعلن دعمه لنجم كرة السلة في "القلعة البيضاء" بعد إصابته بفيروس كورونا (صورة)

وكان الزمالك أعلن منذ عدة أيام تشكيل لجنة رباعية يترأسها أحمد جلال إبراهيم، ومعه هاني زادة، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى، أعضاء مجلس إدارة "القلعة البيضاء"، من أجل تقديم شكوى للحصول على لقب "نادي القرن" بدلا من الغريم التقليدي الأهلي.

المصدر: الوطن سبورت

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا