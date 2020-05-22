الزمالك يعلن دعمه لنجم كرة السلة في "القلعة البيضاء" بعد إصابته بفيروس كورونا (صورة)

حرص أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الزمالك المصري على تأكيد مساندة مجلس إدارة "القلعة البيضاء" لنجم كرة السلة في النادي شعبان عبد الوهاب، للتعافي من إصابته بفيروس كورونا.

وقال أحمد عبد الفتاح إنه على اتصال مستمر باللاعب، ونقل الأمر لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي قام بدوره على الفور بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه.

كما تواصل أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك مع شعبان عبد الوهاب من أجل الاطمئنان على حالته، والتأكيد له على أن مجلس الإدارة سيقف بجواره حتى يتعافى.

اتش نيوز.اصابه مدرب نادي الزمالك للناشئين لكره السله شعبان عبد الوهاب بكورونا pic.twitter.com/mXF7aHqBCd — Hany elnono (@elnono_hany) May 22, 2020

المصدر: RT

ناصر حاتم