شاهد.. تركي آل الشيخ يكسر التلفاز بعد تلقيه الهدف الثاني خلال مباراة "تحدي البلاي ستيشين"

توقفت مباراة التحدي بين تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، ومالك نادي الميريا الإسباني ضد سعود آل سويلم الرئيس السابق لنادي النصر السعودي، بعد أن كسر آل الشيخ التلفاز.

🎙- تركي آل الشيخ :



" اليد خربانة ". pic.twitter.com/Gewy1FFFNP — كورة النصر 🌙🏡 (@9Kora) May 22, 2020

وقام آل الشيخ برمي قبضة "البلاي ستيشين" التي كان يلعب بها نحو شاشة التلفاز لحظة استقبال شباكه للهدف الثاني، مما أدى إلى تحطيم التلفاز وإيقاف المباراة وسط ضحكات آل سويلم، وأرجع آل الشيخ تلقيه لهدفين لعطل في القبضة التي يلعب بها.

🔴عاااااااجل الآن 🔴

أحداث مؤسفة بعد نهاية مباراة

#النصر_الميريا

حيث قام تركي ال الشيخ بكسر التلفزيون 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

التي أنتهت المباراة بفوز العالمي الشامخً كفوآ يالشامخ 💪💛👍👍 pic.twitter.com/DCO6oeNVhH — 🇸🇦 Sawsan bint Abha (@Sawsannnnnnnn) May 22, 2020

ونشر آل الشيخ فيديو لدقائق المباراة التي لعبت وأرفقها بالقول: "في أحداث شغب بسيطة... بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة ... لسا المباراة ما انتهت".

في أحداث شغب بسيطة ... بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة ... لسا المباراة ما انتهت pic.twitter.com/NrNjZ2jbVD — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 22, 2020

وحظي التحدي باهتمام كبير على مستوى العالم من قبل العديد من نجوم الساحرة المستديرة أبرزهم الأرجنتني ليونيل ميسي والساحر البرازيلي رونالدينيو.

ويقوم التحدي على مباراة "بلاي ستيشن" بين آل الشيخ الذي يمثل نادي الميريا وآل سويلم ممثلا لنادي النصر، وتهدف لتوفير وحدات سكنية لصالح مبادرة "جود للإسكان" الخيرية.

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وأبدى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية غضبا من آل الشيخ، بسبب طريقة ترويجه للتحدي.

وقال ناشطون إن ظهور نجوم كرة القدم حول العالم في مقاطع فيديو لا تتعدى 10 ثوان، للترويج لفعالية شخصية لا تعود بالنفع على المواطنين، وتعد استفزازا كبيرا.

وأوضح ناشطون أن ظهور هؤلاء النجوم لا يمكن بحال أن يكون بالمجان، متوقعين أن تكون ملايين صرفت على هذه اللقطات البسيطة.

المصدر: وكالات