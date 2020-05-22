آل الشيخ يشن هجوما لاذعا على منتقدي تحدي "مباراة البلاي ستيشين"

شن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي الميريا الإسباني هجوما على منتقدي مباراة التحدي الإلكترونية الخيرية المقررة اليوم بينه وبين سعود آل سويلم رئيس النصر السابق.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه في "تويتر" ردا على منتقدي التحدي: "في ناس تقول سخافه ولا مالها داعي... والله ماجبت خبر اي مريض من هالعينات... تكيفني وسعود دعوه وحده من اي شخص سكن نتيجة هالمباراة... يكفي هالمبلغ ب يأمن اكثر من ٣٠ بيت ل مستحقين... وفلوسي وعلاقتي بالنجوم أنا ابخص بها... اذا طلبت احد سلف ذيك الساعة تعال تفلسف علي".

في ناس تقول سخافه ولا مالها داعي ... والله ماجبت خبر اي مريض من هالعينات ... تكيفني وسعود دعوه وحده من اي شخص سكن نتيجة هالمباراة ... يكفي هالمبلغ ب يأمن اكثر من ٣٠ بيت ل مستحقين ... وفلوسي وعلاقتي بالنجوم أنا ابخص بها ... اذا طلبت احد سلف ذيك الساعة تعال تفلسف علي👍🇸🇦❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 22, 2020

وحظي التحدي باهتمام كبير على مستوى العالم من قبل العديد من نجوم الساحرة المستديرة أبرزهم الأرجنتني ليونيل ميسي والساحر البرازيلي رونالدينيو.

ويقوم التحدي على مباراة "بلاي ستيشن" تقام مساء اليوم بين آل الشيخ الذي سيمثل نادي الميريا وآل سويلم ممثلا لنادي النصر، وتهدف لتوفير وحدات سكنية لصالح مبادرة "جود للإسكان" الخيرية.

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وأبدى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية غضبا من آل الشيخ، بسبب طريقة ترويجه للتحدي.

وقال ناشطون إن ظهور نجوم كرة القدم حول العالم في مقاطع فيديو لا تتعدى 10 ثوان، للترويج لفعالية شخصية لا تعود بالنفع على المواطنين، وتعد استفزازا كبيرا.

وأوضح ناشطون أن ظهور هؤلاء النجوم لا يمكن بحال أن يكون بالمجان، متوقعين أن تكون ملايين صرفت على هذه اللقطات البسيطة.

المصدر: وكالات