بالفيديو.. ميسي يعلن دعمه لتركي آل الشيخ ضد سعود السويلم في "التحدي المرتقب"

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، فيديو يظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، يشجعه في تحد لمباراة خيرية في "البلايستيشن".

وأرفق آل الشيخ الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي في "تويتر" بالقول: "لا تقلق ياميسي بلعب فيه".

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يذكر أن آل الشيخ وسعود السويلم رئيس نادي النصر السابق تحديا بعضهما في "البلايستيشن"، واتفقا على عقد مباراة خيرية في اللعبة الإلكترونية يذهب ريعها إلى منصة "جود الإسكان"، وحظيت "مباراة التحدي" باهتمام عدد كبير من نجوم الرياضة والفن.

المصدر: وكالات