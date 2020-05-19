تحدي تركي آل الشيخ وسعود آل سويلم‎ يستقطب نجوم الفن والكرة

تحدى سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي السابق، تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألمريا الإسباني، على مباراة خيرية في البلايستيشن.

وصرح آل سويلم على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتحدى الأسطورة أبوناصر (تركي) على مباراة خيرية في البلايستيشن، وتكون المباراة بمشاركة الجميع لتوفير أكثر من مسكن لصالح منصة جود الإسكان، والوعد 29 رمضان إذا قبل التحدي".

بدوره رد آل الشيخ من ذات المنبر، وغرد: "قبلت التحدي يالشامخ لصالح منصة جود الإسكان وأباخذ ألميريا وتاخذ النصر وأتحداك بعد ثني عضلات اليد ولصالح المباراة أدعم المنصة بمليون ريال والوعد مثل ما حددت 29 رمضان وبشرط تكون بث مباشر للجميع".

قبلت التحدي يالشامخ لصالح منصة جود الاسكان واباخذ الميريا وتاخذ النصر واتحداك بعد💪 ولصالح المباراة ادعم المنصة بمليون ريال



والوعد مثل ماحددت 29رمضان

وبشرط تكون بث مباشر للجميع🙏🏻❤️🇸🇦👍 pic.twitter.com/W8fiqvu5DZ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 18, 2020

بعدها جاء رد آل سويلم: "بث مباشر وإن بغيتها بعد 4K، وأدعم مثل ما دعمت بمليون ريال لصالح منصة جود الاسكان".

ولاقت مبادرة سعود آل سويلم تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" من نجوم الفن العربي، أمثال راشد الماجد وأصالة نصري وشيرين عبد الوهاب.

كما جذب التحدي النجوم العالميين لكرة القدم إذ أعلن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، دعمه للنصر وسعود آل سويلم.

في المقابل أعلن البوسني ميراليم بيانيتش، زميل ديبالا، دعمه لتركي آل الشيخ في مباراته الخيرية.

المصدر: "تويتر"