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الأندية الإسبانية تبدأ المران الجماعي غدا

الرياضة

الأندية الإسبانية تبدأ المران الجماعي غدا
Reuters MURAD SEZER
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قال مصدر وثيق الصلة بالأمر إن الأندية في دوري الدرجتين الأولى والثانية سيكون بوسعها التدريب في مجموعات صغيرة بدءا من يوم الاثنين، بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكد المصدر أن رابطة الدوري الإسباني أبلغت الأندية أن بوسعها بدء التدريبات في مجموعات تصل إلى 10 لاعبين بحد أقصى بدءا من 18 مايو بناء على توصية مسؤولي الصحة يوم السبت.

وعاد اللاعبون في الدرجة الأولى والثانية إلى ملاعب المران هذا الشهر ولأول مرة منذ توقف المسابقات الكروية في إسبانيا في وقت مبكر من مارس بسبب الوباء، لكن اقتصر الأمر على تدريبات فردية.

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وسينتقل اللاعبون إلى مرحلة جديدة من التعامل مع الجائحة الاثنين وسيتم السماح بالتدريبات الجماعية المعتادة في وقت لاحق.

وكان خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني قال منذ أيام إنه يأمل استئناف الموسم في 12 يونيو.

ولا يزال الوضع الصحي غير مستقر في مدريد وبرشلونة، ما يعني عدم عودة برشلونة المتصدر وغريمه ريال مدريد أقرب منافسيه إلى المباريات إلا بعد تخفيف قيود كورونا.

المصدر: "رويترز"

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