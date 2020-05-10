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نجم ريال مدريد على رادار نيوكاسل الإنجليزي

الرياضة

نجم ريال مدريد على رادار نيوكاسل الإنجليزي
AFP BANDAR AL-JALOUD-GERARD JULIEN
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أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن ريال مدريد مستعد لبيع مهاجمه الويلزي غاريث بيل مقابل 20 مليون يورو، فيما ينوي أصحاب نيوكاسل الإنجليزي الجدد التعاقد مع اللاعب البالغ 30 عاما.

وكان نيوكاسل قد أصبح تحت إدارة صندوق الاستثمار السعودي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.

ويسعى نيوكاسل بالحلة الجديدة إلى العودة لمصاف الكبار مرة أخرى، وذلك بعد دفع حوالي 400 مليون يورو من أجل شراء النادي من مالكه.

ويبدو أن بيل الذي تألق في الدوري الإنجليزي من قبل مع توتنهام، ويسعى لاستعادة بريقه الذي انطفأ في ريال مدريد، هو أبرز الأهداف التي وضعها نيوكاسل من أجل الحصول على خدماته في سوق الانتقالات الصيفية.

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بالمقابل يرغب ريال مدريد للتخلي عن الويلزي بسبب الراتب المرتفع الذي يبلغ 17 مليون يورو في السنة، وينتهي عقده مع النادي "الملكي" في يونيو 2022.

وسجل بايل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين في 14 مباراة، خلال الموسم الحالي.

المصدر: marca.com

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