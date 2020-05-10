نجم ريال مدريد على رادار نيوكاسل الإنجليزي

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن ريال مدريد مستعد لبيع مهاجمه الويلزي غاريث بيل مقابل 20 مليون يورو، فيما ينوي أصحاب نيوكاسل الإنجليزي الجدد التعاقد مع اللاعب البالغ 30 عاما.

وكان نيوكاسل قد أصبح تحت إدارة صندوق الاستثمار السعودي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.

ويسعى نيوكاسل بالحلة الجديدة إلى العودة لمصاف الكبار مرة أخرى، وذلك بعد دفع حوالي 400 مليون يورو من أجل شراء النادي من مالكه.

ويبدو أن بيل الذي تألق في الدوري الإنجليزي من قبل مع توتنهام، ويسعى لاستعادة بريقه الذي انطفأ في ريال مدريد، هو أبرز الأهداف التي وضعها نيوكاسل من أجل الحصول على خدماته في سوق الانتقالات الصيفية.

With Tottenham out of the way...



Do all roads for Bale lead to Newcastle?



💰👀https://t.co/3LgNCUfz32pic.twitter.com/QX8hhAnCtM — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) May 10, 2020

إقرأ المزيد

بالمقابل يرغب ريال مدريد للتخلي عن الويلزي بسبب الراتب المرتفع الذي يبلغ 17 مليون يورو في السنة، وينتهي عقده مع النادي "الملكي" في يونيو 2022.

وسجل بايل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين في 14 مباراة، خلال الموسم الحالي.

المصدر: marca.com