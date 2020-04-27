نيوكاسل بحلته السعودية يسبق عمالقة أوروبا لحسم صفقة كبيرة

أفادت تقارير إعلامية، بأن نادي نيوكاسل الإنجليزي توصل مع نظيره نابولي الإيطالي، لبحث إمكانية الحصول على خدمات لاعب الفريق، خاليدو كوليبالي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وذكرت صحيفة "thesun" البريطانية نقلا عن شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن نيوكاسل يخطط للحصول على خدمات المدافع كوليبالي من صفوف نابولي، مشيرة إلى أن النادي الإنجليزي توصل بالفعل مع إدارة نابولي لبحث مدى إمكانية التعاقد مع المدافع الدولي السنغالي، بمقتضى صفقة قد تبلغ قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني.

Newcastle ‘make contact with Man Utd target Kalidou Koulibaly’ https://t.co/eFGxbd1uqH — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 27, 2020

وأوضحت "thesun"، أن كوليبالي، الذي سيشهد انخفاضا كبيرا في قيمته على خلفية تفشي فيروس كورونا، قد أبلغ باهتمام نيوكاسل بضمه.

ويعد كوليبالي (28 عاما)، من أبرز المدافعين في العالم حاليا، وجذب انتباه العديد من الأندية الأوروبية في وقت سابق، مثل ريال مدريد، وبرشلونة، وباريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، ولم ينجح أي من هذه الأندية في ضمه، بسبب المغالاة المادية لإدارة نابولي، التي كانت تطالب قبل تفشي كورونا، بنحو 90 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن المدافع السنغالي.

وارتبط نيوكاسل بالتعاقد مع أكثر من لاعب في الفترة الأخيرة، بعد اقتراب صندوق الاستثمار العام السعودي من شراء النادي مقابل 340 مليون جنيه إسترليني.

وتشير تقارير صحفية مختلفة إلى أن نيوكاسل سيشهد تغييرا كبيرا حال إتمام صفقة بيعه لصندوق الاستثمار السعودي، حيث يتوقع أن يتعاقد مع نجوم كبار، يتقدمهم كوليبالي، والأوروغوياني إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان)، والفرنسي نبيل فقير (ريال بيتيس).

المصدر: وكالات