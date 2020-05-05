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كورتوا: منح برشلونة لقب "الليغا" لن يكون عادلا

الرياضة

كورتوا: منح برشلونة لقب
Globallookpress Daisuke Nakashima
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علق النجم البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد على إمكانية اتخاذ رابطة الدوري الإسباني قرارا بإلغاء الموسم الكروي الحالي، ومنح لقب "الليغا" للمتصدر برشلونة.

ويعتلي برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد.

وقال كورتوا، خلال حوار مع قناة بلجيكية: "نحن على بعد نقطتين فقط من برشلونة، ويمكننا أن نتوج باللقب، لذا سيكون من سوء الحظ إلغاء الموسم".

وأضاف: "إذا تقرر منح برشلونة لقب الليغا، فلن يبدو ذلك عادلا بالنسبة لي، فنحن تعادلنا في مباراة معه وفزنا بالأخرى، وأثبتنا أننا أفضل منه، ونحن خلفه فقط بنقطتين".

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وتابع: "في حالة ليفربول بإنجلترا سيكون الأمر مختلفا، وأستطيع تفهم ذلك نظرا لفارق النقاط الكبير مع صاحب المركز الثاني، لكن في الليغا هناك 11 مباراة، ومن السابق لأوانه تحديد البطل".

وأردف: "أعتقد أنه يجب استكمال الموسم للنهاية، ولكن بالتأكيد السلامة تأتي أولا، ويجب أن نأخذ في الاعتبار تدابير الحماية، ونكون متأكدين بنسبة 100% قبل العودة للعب، لأن من الممكن تواجد لاعب مصاب بدون أعراض".

المصدر: وكالات

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