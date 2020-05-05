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شاهد.. راموس يكشف عن تجربة جديدة في الحجر الصحي (فيديو)

الرياضة

شاهد.. راموس يكشف عن تجربة جديدة في الحجر الصحي (فيديو)
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نشر سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني البالغ 34 عاما، اليوم الثلاثاء، فيديو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، يظهر فيه أثناء تأديته لمعزوفة على آلة البيانو.

ويظهر راموس في الفيديو يعزف موسيقى أغنية "وات ونديرفول لوف" للمغني الأمريكي لويس أرمسترونغ، وأرفقه بالقول: "لم أقم بعزف البيانو في حياتي، إنها المرة الأولى، خطوة بخطوة".

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ويستعد راموس لاستئناف التدريبات رفقة ريال مدريد الأسبوع المقبل، بعدما أعطت رابطة الدوري الإسباني الضوء الأخضر للعودة إلى التمارين، ولكن قبل ذلك سيتعين عليه هو وزملائه إجراء فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد أولا.

المصدر: SergioRamos/instagram

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