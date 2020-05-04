إيقاف لاعب كرة مضرب مصري مدى الحياة لوقوعه في المحظور (صورة)

أوقفت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لكرة المضرب اللاعب المصري يوسف حسام البالغ 21 عاما مدى الحياة بسبب تورطه في قضايا فساد ومراهنات وتلاعب بنتائج المباريات.

وأصدرت وحدة النزاهة بيانا أكدت فيه بأن يوسف حسام الموقوف موقتا منذ مايو الماضي، أوقف مدى الحياة بسبب تهم فساد متعددة والتلاعب بنتائج مباريات.

Egyptian tennis player Youssef Hossam has been banned for life after being found guilty of multiple match-fixing and other corruption offences.



More: https://t.co/RaRyMUnoDs#bbctennispic.twitter.com/a9wzF3FLyq — BBC Sport (@BBCSport) May 4, 2020

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وقد أصدرت المحامية الإنجليزية الشهيرة جاين موالكاهي الحكم بحق يوسف بعد جلسة استماع استمرت ثلاثة أيام في لندن في مارس الماضي.

وكشف البيان الصادر عن وحدة النزاهة أنه خلال فترة أربع سنوات بين عامي 2015 و2019 قام يوسف بالتآمر مع جهات أخرى بحملة واسعة النطاق متعلقة بمراهنات فاسدة في بطولات "المستوى منخفض التصنيف" في عالم الكرة الصفراء.

وأضاف البيان بأن الأمر يتعلق بـ21 خرقا ضمن برنامج محاربة الفساد في كرة المضرب، بينها ثماني حالات بالتلاعب بنتائج المباريات، ست حالات حيث قام بتسهيل عملية المراهنات ثم بالطلب من لاعبين اثنين عدم بذل أفضل الجهود.

وختم البيان: "بات يوسف حسام مستبعدا بصورة مستمرة عن المشاركة أو حضور أي حدث في كرة المضرب بإشراف السلطات المسؤولة عن كرة المضرب".

ويحتل يوسف حاليا المركز 810 في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين علما بأن أفضل مرتبة له كانت في ديسمبر عام 2017 عندما احتل المركز 291 عالميا.

يذكر أن كريم حسام شقيق يوسف، أوقف أيضا مدى الحياة بعد أن وجهت إليه 16 تهمة فساد عام 2018.

المصدر: أ ف ب