الاتحاد الدولي للسباحة يؤجل بطولة العالم 2021 إلى 2022

أعلن الاتحاد الدولي للسباحة في بيان، اليوم الاثنين، إنه قرر تأجيل بطولة العالم 2021 المقررة في مدينة فوكوكا اليابانية لمدة عام، لتقام خلال الفترة ما بين 13 و29 مارس 2022.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، خوليو ماليوني: "بعد التنسيق مع الأطراف ذات الصلة وتلقي آرائهم، فإننا على ثقة بأن القرار الذي اتخذناه سيصب في صالح جميع المشاركين في البطولة".

وأضاف: "وفي وقت يسود فيه غموض غير مسبوق، فإن الاتحاد الدولي للسباحة يأمل أن تقدم المواعيد الجديدة التي تم الإعلان عنها بعض الوضوح على صعيد التخطيط لكافة الأطراف ذات الصلة".

ويأتي القرار في أعقاب تأجيل أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 إلى العام المقبل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

المصدر: رويترز