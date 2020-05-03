شاهد.. رقصة "نظرة القطة" الروسية كاساتكينا تقلد الأوكرانية سفيتولينا

قامت لاعبة التنس الروسية، داريا كاساتكينا، بتقليد رقصة الأوكرانية يلينا سفيتولينا، المصنفة خامسة في ترتيب لاعبات التنس المحترفات.

وعلقت كاساتكينا على الفيديو، الذي نشرته على حسابها عبر تطبيق "إنستغرام"، قائلة: "هل فعلت كل ما بوسعي، ما رأيكم يا شباب؟، كيف كان تقليدي ليلينا سفيتولينا؟ جاي لو، من تختار؟، نظرة القطة، أم ... البطاطس".

وردت يلينا بالتعليق: "لقد وجدت من تقلد".

يذكر أن داريا كاساتكينا (22 عاما) تحتل المرتبة 66 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بينما تحتل يلينا سفيتولينا (25 عاما) المركز الخامس.

المصدر: وكالات