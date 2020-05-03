شاهد.. رقصة "نظرة القطة" الروسية كاساتكينا تقلد الأوكرانية سفيتولينا
Sputnik
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قامت لاعبة التنس الروسية، داريا كاساتكينا، بتقليد رقصة الأوكرانية يلينا سفيتولينا، المصنفة خامسة في ترتيب لاعبات التنس المحترفات.
وعلقت كاساتكينا على الفيديو، الذي نشرته على حسابها عبر تطبيق "إنستغرام"، قائلة: "هل فعلت كل ما بوسعي، ما رأيكم يا شباب؟، كيف كان تقليدي ليلينا سفيتولينا؟ جاي لو، من تختار؟، نظرة القطة، أم ... البطاطس".
وردت يلينا بالتعليق: "لقد وجدت من تقلد".
يذكر أن داريا كاساتكينا (22 عاما) تحتل المرتبة 66 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بينما تحتل يلينا سفيتولينا (25 عاما) المركز الخامس.
المصدر: وكالات