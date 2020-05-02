مسعود أوزيل ينشر صورة معبرة يتمناها كل شخص الآن

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة على أحر من جمر عودة عجلة الدوريات الأوروبية الكبرى إلى الدوران من جديد بعد انتظار طويل وتوقف بسبب وباء كورونا، كما ينتظر العالم إلى تجاوز هذا الوباء.

ويبدو أن اللاعب الألماني مسعود أوزيل قد اشتاق لكرة القدم أيضا، فقد نشر صورة تعبر عن قرب عودة المباريات، حيث يظهر لاعب فريق أرسنال في الصورة وهو يتأهب لدخول أرض الملعب تحت رقم 10 بدلا من رقم 19 في إحدى المباريات سابقا، وذلك في إشارة إلى انتهاء "كوفيد-19".

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يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قررت تحديد 10 ملاعب محايدة من أجل استكمال مباريات "البريميرليغ"، بعد الاجتماع الذي عقد مع مسؤولي الأندية ومديريها مؤخرا.

وأكد الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، أن الفرق اتفقت على أهمية استكمال البطولة هذا الموسم، لذلك وافقت على التخلي عن ملاعبها، من أجل ضمان استمرار الدوري وإنهاء الموسم بشكل لائق.

وتعتمد خطة الخبراء على اختيار 10 ملاعب آمنة لإقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة، بدون حضور جماهيري، لضمان السلامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويبقى القرار الهام بالعودة إلى التدريبات وفتح الملاعب في يد الحكومة البريطانية، وفقا للبيان الصادر من الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

أما فيما يخص مسعود أوزيل فقد أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة نادي أرسنال تسعى لإنهاء عقد لاعبه الألماني، بسبب ارتفاع الراتب السنوي للاعب، وابتعاده التام عن المشاركة بالفترة الماضية.

وأكدت شبكة "إسبن" الأمريكية، أمس الجمعة، أن إدارة آرسنال غير سعيدة بوضع أوزيل الحالي، خاصة مع حصوله على راتب مرتفع، يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

المصدر: وكالات