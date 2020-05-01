أرسنال يريد التخلص من أوزيل

يسعى مسؤولو إدارة نادي أرسنال الإنجليزي لإنهاء عقد لاعبه الألماني مسعود أوزيل، بسبب ارتفاع الراتب السنوي للاعب، وابتعاده التام عن المشاركة بالفترة الماضية.

وأكدت شبكة "إسبن" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إدارة آرسنال غير سعيدة بوضع أوزيل الحالي، خاصة مع حصوله على راتب مرتفع، يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ورفض أوزيل تخفيض راتبه بنسبة 12,5% في ظل تعرض الأندية لخسائر كبيرة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، وذلك أسوة بمدرب الفري اللندني وزملائه الذين وافقوا على قرار تخفيض رواتبهم.

وكان أرسنال، قد أعلن في وقت سابق، عن اتفاق مع لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني، لتخفيض الرواتب لمدة 12 شهرا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن أوزيل ضمن 3 لاعبين في صفوف الفريق يرفضون هذا القرار.

وانضم مسعود أوزيل إلى صفوف أرسنال عام 2013 قادما من ريال مدريد، وينتهي عقده مع "المدفعجية" صيف 2021.

وشارك أوزيل هذا الموسم مع فريقه اللندني في 23 مباراة فقط بكل المسابقات، وسجل خلالها هدفا يتيما، وصنع 3 أهداف فقط.

المصدر: وكالات