لاعب غولف أمريكي شهير يعتذر بسبب دعوته لتناول الفودكا للوقاية من كورونا

اعتذر لاعب الغولف الأمريكي الشهير جون ديلي عن دعوته لتناول زجاجة من الفودكا يوميا كوسيلة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واصفا الدعوة بـ "المزحة".

ونقلت صحيفة "The Sun" عن ديلي البالغ من العمر 54 عاما، قوله: "لم أكن أريد الإساءة لأي شخص. اللعنة، لقد فعلت ذلك من أجل المرح، للضحك فقط في هذه الأوقات الصعبة. من العار أنه في هذا البلد وفي هذا العالم لا أحد يفهم روح الفكاهة. الجميع يحتاج الآن إلى روح الدعابة".

وكان جون ديلي الفائز بعدد من البطولات الكبرى للغولف، قد دعا في وقت سابق إلى شرب الفودكا في مقطع فيديو لأعضاء أندية دونالد ترامب للغولف حول العالم.

المصدر: وكالات