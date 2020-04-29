زوج الأمريكية بيج يكشف سر نشرها صورهما العارية (صور)

كشف مقاتل الفنون القتالية المختلطة "MMA" الأمريكي أوستن فاندرفورد، أسباب نشر زوجته بيج فانزينت لاعبة "MMA" أيضا، سلسلة من صور خادشة للحياء عبر حسابها على "إنستغرام".

ونشرت بيج فانزينت سلسلة من الصور مع زوجها وهما يتدربان في صالة رياضية عاريين وأخرى في المطبخ، غير آبهة بالانتقادات التي واجهتها وغضب متابعيها.

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ونقلت صحيفة "The Telegraph" عن أوستن فاندرفورد، قوله: "لقد وصفونا بـ(فان - العاريان) أثناء الحجر الصحي، وذلك في محله. لقد قررنا الاستمتاع في منزل في بورتلاند والتعري خلال هذه الفترة. في بعض الأحيان يحدث كل شيء بشكل غريب، لكننا ندير حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بأسلوب ممتع".

وأضاف لوزج: "حاولنا أن نبتكر في كل يوم شيئا جديدا، سواء في مجال التدريب أو الطبخ أو الأعمال المنزلية أو مجرد الخمول. نحن نستمتع بالتأكيد. عدم ارتداء الملابس أمر طبيعي بالنسبة لي. أنا من ريف ألاسكا. يمكنني القول إن 90% من حياتي لم أرتدي ملابسي .. التدريب يصيبني بالجنون حتى أتعرّى... هكذا أشعر براحة أكبر. الآن تفوح مني رائحة الذئب... لدي الكثير من صفات الحيوانات".

واختتم المقاتل حديثه، قائلا: "بيج أيضا تشعر بالراحة الجسدية، فقد تم تصويرها في مجلة Sports Illustrated في عام 2019".

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وحقق أوستن فاندرفورد (30 عاما) 5 انتصارات خلال مسيرته الاحترافية، مقابل ثلاث هزائم.

بينما حققت بيج فانزينت (26 عاما)، 8 انتصارات خلال مسيرتها الاحترافية في فئة وزن الذبابة، مقابل أربع هزائم.

المصدر: وكالات