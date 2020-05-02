الأمريكية الشهيرة بيج توضح سبب نشرها صور عارية لها مع زوجها (فيديو + صور)

صرحت مقاتلة الفنون القتالية المختلطة "MMA" الأمريكية بيج فانزينت بأن السبب وراء نشرها سلسلة من صور عارية لها مع زوجها، عبر حسابها على "إنستغرام"، هو "اثبات أنك بحاجة إلى حب شريكك".

وقالت بيج فانزينت في تصريحات لـ RT: "لقد قمنا أنا وأوستن (زوجها) بتصوير مقطع فيديو أو التقاط صور في الصالة. ونظرت بطرف عيني وسألته: "هل أنت عار هنا؟" وكان يرتدي سروالا قصيرا للغاية. هو يتدرب دائما مرتديا سراويل قصيرة".

ومن ثم قلت: "يا إلهي، لدي أفضل فكرة في التاريخ". ونتيجة لذلك، التقطنا صورة حيث أجلس أنا على كرة، بينما تغطي قفازة للملاكمة مؤخرته. واندلعت الشعلة من هذه الشرارة، لقد نال ذلك إعجاب الناس جدا. لم يكن ذلك بهدف الدعاية على منصات التواصل الاجتماعي وليس لجذب الانتباه. أردت فقط أن أثبت أنك بحاجة إلى حب شريكك والمرح معا".

ونشرت بيج فانزينت سلسلة من الصور مع زوجها أوستن فاندرفورد وهو أيضا مقاتل "UFC"، وهما يتدربان في صالة رياضية عاريين وأخرى في المطبخ، غير آبهة بالانتقادات التي واجهتها وغضب متابعيها.

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وتعتبر بيج فانزينت (26 عاما) واحدة من أشهر المقاتلات في رياضة الفنون القتالية المختلطة، فقد حققت 8 انتصارات خلال مسيرتها الاحترافية في فئة وزن الذبابة، مقابل أربع هزائم.

المصدر: RT